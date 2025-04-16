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        Haberler Dünya AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Bildiğimiz Batı artık kalmadı | Dış Haberler

        AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Bildiğimiz Batı artık kalmadı

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, eski Batı'nın artık kalmadığını, dünyanın jeopolitik anlamda da küreselleştiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:49
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        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
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        Von der Leyen, Alman haftalık Zeit gazetesine verdiği röportajda, Avrupa'nın, yavaş yavaş şekillenmeye başlayan yeni dünya düzeninin oluşmasına katkı sağlamasını önemli bulduğunu ve bunu başarabileceğini ifade etti.

        Avrupa'da son 10 yıla bakıldığında bankacılık krizi, göç krizi, Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması), salgın, enerji krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş gibi kıtayı derinden etkileyen ciddi krizler yaşandığına işaret eden von der Leyen, buna rağmen Avrupa'nın her krizden güçlenerek çıktığını kaydetti.

        Von der Leyen, kendisinin Batı dünyasının lideri olup olmadığına ilişkin soruya, "Bildiğimiz Batı artık kalmadı. Dünya da jeopolitik bir küre haline geldi ve bugün dostluk ağlarımız dünyanın dört bir yanına yayılıyor." yanıtını verdi.

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        Bu durumun halihazırda gümrük anlaşmazlığında da görüldüğünü söyleyen von der Leyen, kendileriyle yeni düzen konusunda çalışmak isteyen birçok devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler yaptığını aktardı.

        "Artık Batı diye bir şey kalmadı. Bu, ABD'ye nihai olarak veda anlamına mı geliyor?" şeklindeki soruya da von der Leyen, kendisinin ABD'nin dostu olduğunu ve Amerikalılar ile Avrupalılar arasındaki dostluğun devam edeceğine inandığını belirtti.

        "(Ülkeler) Öngörülebilirlik ve güvenilir kurallar istiyor"

        Von der Leyen, "Ancak yeni gerçekliğe, birçok başka ülkenin bizimle yakınlık araması da dahildir. Küresel ticaretin yüzde 13'ü ABD ile yapılıyor. Bu, büyük bir oran. Ancak geri kalan yüzde 87'si diğer devletlerin dünyada yaptıkları ticaretten oluşuyor. Hepsi öngörülebilirlik ve güvenilir kurallar istiyor." diye konuştu.

        Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla 1990'da "tarihin sonu"nun ilan edildiğini savunan von der Leyen, "Şimdi tarih geri döndü, onunla birlikte jeopolitika da. Dünya düzeni olarak hissettiğimiz şey, dünya düzensizliği oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Von der Leyen, Çin ile ABD arasındaki güç mücadelesinin bunu tetiklediğini, ayrıca bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "emperyalist hırslarından" kaynaklandığı söyleyerek bu yüzden bu yeni dünya düzenini aktif bir şekilde şekillendirmeye hazır olan farklı ve yeni bir AB'ye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

        Avrupa'nın tamamen uyandığını dile getiren von der Leyen, kıtanın savunma kabiliyetini inşa edip rekabet kabiliyetini iyileştireceğini ifade etti.

        AB'de güçlü bir siyasi ivme yakalandığını ve yeni yollar izleme isteğinin bulunduğunu aktaran von der Leyen, "Askeri kabiliyetler için 800 milyar dolarlık fon" ayırıldığını, bunun daha önce düşünülemez bir konu olduğunu belirtti.

        ABD ile AB arasındaki ilişkiyi şu an için "karmaşık" olarak nitelendiren von der Leyen, "Biz Avrupalıların bu durumda ne istediğimizi ve ne hedeflediğimizi bilmemiz önemli." dedi.

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