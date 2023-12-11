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        Haberler Dünya Avrupa AB, İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesini kınadı

        AB, İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesini kınadı

        Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesinden endişeli olduğunu belirterek kararı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:30
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        AB'den İsrail'e yasa dışı yerleşim kınaması
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        Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki sivil kayıplar ve yıkım kadar İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme kararından da endişe duyduklarını söyledi.

        İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yerleşim inşa etme kararını kınayan Borrell, buna ilişkin AB'nin tutumunu belirten bir bildiri hazırlığında olduklarını ifade etti.

        Borrell, "Bu çerçevede Filistin yönetimine mali desteğimizin devam etmesi gerektiğini bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.

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