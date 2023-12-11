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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı - Son dakika FB transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı

        Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Milanlı Rade Krunic'i yeniden gündemine aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:53
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          Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında, Milan’da forma giyen Rade Krunic yer alıyor.

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          Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde ısrarla kadrosuna katmak istediği Boşnak oyuncu, yeniden gündeme geldi.

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          Sezon başında Milan’ı ve Teknik Direktör Pioli’yi ikna edemeyen sarı-lacivertli ekip, bu kez oyuncunun transferinde kararlı görünüyor.

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          Fenerbahçe’nin Rade Krunic için 3 milyon Avro civarında bir bonservis bedeli ödeyebileceği öğrenildi. Krunic’e ise yaklaşık yıllık 2.5 milyon Avro ücret verileceği belirtiliyor.

        • 5

          İtalyan ekibinin, düzenli olarak ilk 11 şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcuya takımdan ayrılması için izin vereceği gelen bilgiler arasında.

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          Bu sezon 14 maçta forma giyen Krunic; karşılaşmaların 10’una ilk 11’de başlarken, takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı.

        • 7

          Diğer yandan Krunic ısrarını sürdüren Fenerbahçe’de, diğer bölgeler için de transfer çalışmaları hız kazanacak.

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          Defans hattına, orta sahanın merkezine ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı lacivertli ekip, kısa sürede transferleri sonlandırmak istiyor.

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