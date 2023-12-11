Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Milanlı Rade Krunic'i yeniden gündemine aldı
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Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında, Milan’da forma giyen Rade Krunic yer alıyor.
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Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde ısrarla kadrosuna katmak istediği Boşnak oyuncu, yeniden gündeme geldi.
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Sezon başında Milan’ı ve Teknik Direktör Pioli’yi ikna edemeyen sarı-lacivertli ekip, bu kez oyuncunun transferinde kararlı görünüyor.
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Fenerbahçe’nin Rade Krunic için 3 milyon Avro civarında bir bonservis bedeli ödeyebileceği öğrenildi. Krunic’e ise yaklaşık yıllık 2.5 milyon Avro ücret verileceği belirtiliyor.
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İtalyan ekibinin, düzenli olarak ilk 11 şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcuya takımdan ayrılması için izin vereceği gelen bilgiler arasında.
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Bu sezon 14 maçta forma giyen Krunic; karşılaşmaların 10’una ilk 11’de başlarken, takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı.
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Diğer yandan Krunic ısrarını sürdüren Fenerbahçe’de, diğer bölgeler için de transfer çalışmaları hız kazanacak.
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Defans hattına, orta sahanın merkezine ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı lacivertli ekip, kısa sürede transferleri sonlandırmak istiyor.
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