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        Haberler Dünya AB'den Washington'a 'vergi' ziyareti | Dış Haberler

        AB'den Washington'a 'vergi' ziyareti

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan gümrük vergilerini görüşmek üzere Washington'a gidiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:16
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        AB'den Washington'a 'vergi' ziyareti
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        AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD tarifelerine ilişkin temaslar konusunda açıklamalarda bulundu.

        AB Komisyonunun ticari konulardan ve müzakerelerden sorumlu yetkilisi Sefcovic'in pazartesi günü Washington'da ABD'li yetkililerle toplantılar yapacağını belirten Gill, AB'nin ABD ile karşılıklı olarak faydalı anlaşma yapmaya istekli olduğunu ifade etti.

        Gill, Atlantik'in her iki yakasına ve küresel ekonomiye zarar verecek herhangi bir gerginlikten kaçınılması gerektiğini, Sefcovic'in Washington'a iyi niyetle ve herkese fayda sağlayabilecek çözümler bulmak üzere seyahat edeceğini söyledi.

        Sefcovic'in ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer gibi üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

        AB tarafı, ABD ile müzakere masasına oturmayı ve tarifeler konusunda anlaşma sağlamayı umuyor.

        Dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin dışındaki ticaret ortaklarına yönelik ek tarifeleri 90 gün süreyle askıya aldığını duyurmasının ardından müzakerelere bir şans vermek istediklerini belirterek, "Üye ülkelerimizin güçlü desteğini gördüğümüz AB karşı önlemlerinin kabulünü tamamlarken, bunları 90 gün süreyle askıya alacağız." ifadesini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir

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