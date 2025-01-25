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        Haberler Dünya AB'de çatlak belirginleşiyor | Dış Haberler

        Macaristan Rusya'ya karşı uzatılacak olan yaptırımları engelleyeceğini açıkladı

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının uzatılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Orban, Ukrayna'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını engellemesine değinerek "Bu durum devam ederse 31 Ocak'ta Rusya'ya karşı yaptırımların uzatılmasını engelleyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 18:39 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:48
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        AB'de Rusya çatlağı
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        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların uzatılmasına dair kritik açıklamalar yaptı.

        Orban, Ukrayna'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını engellediğine dikkat çekerek, bu durumun sürmesi hâlinde 31 Ocak'ta yapılacak oylamada Rusya'ya karşı yaptırımların uzatılmayacağını açıkladı.

        Tavrıyla ilgili gerekçe sunan Orban "Yaptırımlardan ötürü 3 yıl boyunca 19 milyar euro zarar ettik. Yine uzatılma kararı önümüze getirilecek. Avrupalı liderlere bunu daha fazla sürdürmeyeceğimizi söyledim. Yaptırımların uzatılması isteniyorsa Ukrayna, gaz sevkiyatını serbest bırakmalı. Ukrayna bu kararı almasaydı enerji fiyatları bu derece pahalı olmayacaktı. Ayrıca TürkAkım boru hattına da herhangi bir şekilde askeri saldırı olmayacağının garantisi verilmeli." dedi.

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        Polonya Başbakanı Donald Tusk ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Orban'a sert eleştiri getirdi. Tusk "Savaşın bu kilit evresinde Orban yaptırımları engelleyecekse çok açık ki Avrupa'nın güvenliği için verilen büyük müsabakada Putin'in takımında yer alıyor demektir." dedi.

        Slovakya Başbakanı Robert Fico ise Ukrayna'nın asla NATO'ya üye olamayacağını açıklarken AB üyeliğinin dahi tartışılması gerektiğini belirtti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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