Aaron Taylor-Johnson üvey kızının doğum gününü kutladı
İki kız babası olan ancak yönetmen eşi Sam Taylor-Johnson'ın önceki evliliğinden olan kızlarına da babalık yapan Aaron Taylor-Johnson, üvey kızının 18'inci doğum gününü kutladı
- 1
Aaron Taylor-Johnson, üvey kızı Jessie'nin 18'inci yaş gününü sosyal medyadan iki fotoğrafla kutladı. 34 yaşındaki 'Marvel' yıldızı, Jessie'nin küçüklüğünde birlikte çekilmiş fotoğrafıyla, yeni çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.
Taylor-Johnson, küçük kızla sarıldıkları anı gösteren ilk fotoğrafa "İyi ki doğdun bebeğim" notunu düştü.
- 2
Ünlü oyuncu, Jessie'nin 18 yaş fotoğrafına da "Artık 18... Hâlâ benim bebeğim" diye yazdı.
Yorum yazan hayranları, Jessie'nin ünlü oyuncunun üvey kızı olduğunun farkında değildi ve çocuk doğduğunda Aaron Taylor-Johnson'ın kaç yaşında olduğunu hesaplayıp şaşkına döndüler.
- 3
Aaron Taylor-Johnson ile eşi Sam Taylor-Johnson arasıbda 23 yaş fark bulunuyor. Sam Taylor-Johnson, 57 yaşında. 'Nowhere Boy' filmi setinde tanışan çift, üç yıllık birlikteliğin ardından 2012'de evlendikten sonra Wylda (13) ve Romy (12) adlarında iki kızları oldu.
Aaron Taylor-Johnson, aynı zamanda eşi Sam'in önceki evliliğinden olan iki kızına da babalık yapıyor.
-
- 4
İki BAFTA adaylığı olan, 'Nocturnal Animals' adlı filmdeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Altın Küre ödülü kazanan Aaron Taylor-Johnson, 14 yıldır birlikte olduğu yönetmen eşi Sam Taylor-Johnson ile mutlu bir evlilik yaşıyor.