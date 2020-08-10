ABD yapımı 1994 yılında çekilen Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.

Aamir Khan, filminin kalan çekimlerinin bir kısmını Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda ekim ayında yaklaşık 300 kişilik bir ekiple 45 günde çekmeyi planlıyor. Ayrıca, Aamir Khan'ın İstanbul ve Adana'da çekim yapacağını öğrenildi.

Kaldığı otele gelişi sırasında hayranları tarafından ilgi gören Aamir Khan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

​Aamir Khan ile görüşen Vali Yılmaz Şimşek, ünlü aktöre, Niğde Gazozu ikram etti.

Şimşek, Aamir Khan'ın Niğde ve yöresini çok beğendiğini belirttiğini aktararak, "Özellikle Aladağlar ve Demirkazık Dağı'nı çok beğenmiş. Aamir Khan, Demirkazık Dağı'nı Hindistan'daki dağlara benzettiğini ve burasının birçok film çekimi için uygun bir bölge olduğunu ifade etti" dedi.