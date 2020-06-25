AA'nın ulaştığı belge, İsrail'in "TİKA tabelası izinsiz asıldı" iddiasını yalanlıyor

Anadolu Ajansı, Yusufiye Mezarlığı'nda gerekli tadilat ve düzenleme çalışmalarının TİKA'nın desteğiyle Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı İslami Mezarlıklar Komitesi tarafından yapılması için İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nce 23 Temmuz 2007'de verilen izin belgesine ulaştı.
İbranice düzenlenen izin belgesinde yer alan 22'nci maddede, mezarlığın duvarlarına tadilat tarihinin ve tadilatı yaptıranların isminin yazılı olduğu taştan tabelaların asılmasına müsade edildiği belirtiliyor.
AA'ya konuşan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne bağlı Müslüman Mezarlıklar Komitesi Başkanı Mustafa Ebu Zehra da mezarlıkta yapılan tüm çalışmalar ve asılan tabelalar için gerekli tüm izinlerin alındığını söyledi. Ebu Zehra, 2010'da asılan tabelaların şimdiye kadar İsrail makamlarınca hiç gündeme getirilmediğini belirtti.
Kudüs Vakıflar İdaresi ve Türk yetkililer de İsrail makamlarının şimdiye kadar kendilerinden Yusufiye Mezarlığı'nın TİKA tarafından restore edildiğini gösteren ve 10 yıldır asılı duran tabelaların kaldırılması yönünde herhangi bir talepte bulunmadığı bilgisini paylaştı.
Yapımı ve onarımı TİKA'nın sağladığı fonla, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izniyle ve İsrail makamlarının bilgisi dahilinde 2010'da tamamlanan Yusufiye Mezarlığı'nın duvarında yer alan ve üstünde Türk bayrağının da bulunduğu TİKA tabelaları, İsrail polisinin eşlik ettiği belediye ekipleri tarafından dün sökülmüştü.
Kudüs Belediyesi yetikileri AA'ya yaptıkları yazılı açıklamada, söz konusu tabelaların izinsiz asıldığı için söküldüğünü öne sürmüştü.
Açıklamada, "Bu tabelalar izinsiz asıldığı için belediye müfettişleri tarafından söküldü. Belediye müfettişlerinin açık olan mevzuatı ihlal etme yetkisi yoktur. Müfettişler izinsiz asılan tabelaları sökmekle mükelleftir." ifadelerine yer verilmişti.
İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld de AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, TİKA tabelalarının kaldırılması talimatının İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi tarafından verildiğini belirtmişti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan mezarlıklar dahil tüm İslami kültür varlıklarının yönetiminden Kudüs İslami Vakıflar İdaresi sorumlu. Söz konusu alanlarda çalışma yapılması için İsrail makamlarıyla gerekli koordinasyon da bu kurum tarafından yürütülüyor.
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