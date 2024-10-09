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        Haberler Gündem Güncel AA'nın İmamoğlu'na açtığı dava reddedildi | Son dakika haberleri

        AA'nın İmamoğlu'na açtığı dava reddedildi

        Anadolu Ajansı'nın, Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs 2023 gecesi Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını gerekçe göstererek açtığı 100 bin liralık tazminat davası reddedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:02
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        AA'nın İmamoğlu'na açtığı dava reddedildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimleri sırasında CHP Genel Merkezi’nde, Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını eleştirmişti.

        Eleştirileri gerekçe gösteren Anadolu Ajansı (AA) da İmamoğlu aleyhine 100 bin lira tazminat talebiyle dava açmıştı. Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

        İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

        İmamoğlu, 14 Mayıs akşamı yaptığı açıklamada, "Devletimizin her görevlisine inancımızı belirtirken Anadolu Ajansı'na olan inancımız asla olmadığı aslında burada isminin geçmemesiyle ortada" demişti. İmamoğlu ilerleyen saatlerde de AA sonuçlarına yönelik eleştirilerini sürdürmüştü. İmamoğlu'nun sözleri nedeniyle zarara uğradıklarını belirten AA avukatları da, "Bu davayı açmak zorunda kaldık çünkü davalının söylemleri nedeniyle ajansımızın güveni zedelenmiştir, davalı tarafından bilinçli ve kasıtlı olarak linç kampanyası yapılmıştır, bu nedenle birçok abonemizi kaybettik, maddi zarara uğradık" ifadelerine yer vermişti.

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