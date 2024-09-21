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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101 aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101 aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 21-27 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak A101 indirimlerinde yer alan ürünler merak ediliyor. Tarabya Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1 kg 215 TL, ve Marmarabirlik Siyah Zeytin 800 gr 109 TL gibi temel gıda ürünleri indirimer arasında yer alıyor. İşte A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:10
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        • 1

          A101'de bu hafta farklı ürünlerde indirimler yer alıyor. Bugün gıda ürünleri başta olmak üzere; bebek bezi gibi birçok ürün indirimli bir şekilde tüm şubelerde satışa çıktı. İşte, 21-27 Eylül A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu...

        • 2

          A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Tarabya Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1 Kg 215 TL

          Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 129 TL

        • 3

          Kaanlar / Kebir / Sümeli Tereyağı 500 gr 165 TL

          Marmarabirlik Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800 gr 109 TL

          Çokça Karışık Salça 830 gr 37 TL

          Çokça Garnitür 560 gr 22 TL

          Piliç Şnitzel Çeşitleri 700 gr 65 TL

          Omega 3 Yumurta 6'lı 26 TL

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