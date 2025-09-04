Habertürk
        A Milli Takım'da kırmızı kart: Barış Alper Yılmaz!

        A Milli Takım'da kırmızı kart: Barış Alper Yılmaz!

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan oynadığı maçta Barış Alper Yılmaz oyuna girdikten 4 dakika sonra direkt kırmızı kart gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 20:45 Güncelleme: 04.09.2025 - 20:45
        A Milli Takım'da kırmızı kart!
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Gürcistan ile oynadığı maçta 10 kişi kaldı.

        A Milli Takım'da oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 71. dakikasında kırmızı kart gördü.

        67. dakikada oyuna giren Barış Alper, sadece 4 dakika sonra kırmızı kart görmüş oldu.

        Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

        Habertürk Anasayfa