A Milli Takım'da kırmızı kart: Barış Alper Yılmaz!
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan oynadığı maçta Barış Alper Yılmaz oyuna girdikten 4 dakika sonra direkt kırmızı kart gördü
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Gürcistan ile oynadığı maçta 10 kişi kaldı.
A Milli Takım'da oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 71. dakikasında kırmızı kart gördü.
67. dakikada oyuna giren Barış Alper, sadece 4 dakika sonra kırmızı kart görmüş oldu.
Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.