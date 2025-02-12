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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

        UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:49
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        Kadın Milliler'in aday kadrosu açıklandı
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        UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları aday kadrosu belli oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 16 Şubat Pazar günü toplanacak Ay-yıldızlılar, Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde hazırlıklarını Riva'da sürdürecek.

        UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında 21 Şubat Cuma günü Dublin'de bulunan Tallaght Stadı'nda TSİ 22.30'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak Milliler, ikinci maçında ise 25 Şubat Salı günü Pendik Stadyumu'nda saat 19.00'da Yunanistan ile mücadele edecek.

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

        Kaleci: Selda Akgöz, Ezgi Çağlar, Gamze Nur Yaman

        Defans: Sejde Aydın Abrahammson, Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Ece Tekmen, Gülbin Hız, Yaşam Göksu, Fatma Sakar, Eda Karataş, Meryem Küçükbirinci

        Orta saha: Dilan Bora, Ebru Topçu, Arzu Karabulut, Derya Ayhan, Ece Türkoğlu, Meryem Cennet Çal, Elif Keskin, Başak İçinözbebek, Miray Cin

        Forvet: Busem Şeker, Melike Öztürk, Kader Hançar, Melike Pekel

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