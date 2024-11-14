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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Galler ile Kayseri'de yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:51
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        Milliler, Galler maçına hazırlanıyor!
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i Kayseri'de ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri ve rondo çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

        İdman, duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

        Sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu antrenmanda yer almazken, aday kadroya dahil edilen Bertuğ Yıldırım idmana katıldı.

        Sakatlığı nedeniyle aday kadroda bulunmayan İrfan Can Kahveci, antrenmanı ziyaret etti. İrfan Can, Galler ve Karadağ müsabakaları için takım arkadaşlarına başarı diledi.

        Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı idmanla Galler mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak ve Kayseri'ye gidecek.

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