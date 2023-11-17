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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 27. kez karşı karşıya gelecek - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 27. kez karşı karşıya gelecek

        Özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 26 kez karşı karşıya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:35 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:35
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        Türk Milli Takımı, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

        A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

        Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi.

        Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü.

        A Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 yenilgi, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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        1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

        EURO 2008'DEKİ MAÇ NEFESLERİ KESTİ

        İki ülke A milli futbol takımları arasındaki EURO 2008'deki maç adeta nefesleri kesti.

        İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenledikleri 2008 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde birbirlerine rakip olan Türkiye ile Almanya, 25 Haziran 2008 tarihinde İsviçre'nin Basel kentindeki Saint Jakop Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

        Sakatlıklar nedeniyle sahaya birçok yıldızından yoksun çıkan Türkiye, 23. dakikada Uğur Boral'ın golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Bastian Schweinnsteiger Almanya'ya beraberliği getiren golü attı. ''Panzerler'', 80. dakikada Miroslav Klose'nin golüyle 2-1 öne geçerken, ay-yıldızlı ekip 86. dakikada Semih Şentürk'le beraberliği yakaladı. Maçta uzatma bölümüne gidilmesi beklenirken, 90. dakikada Philipp Lahm'ın golü Almanya'yı finale taşıdı.

        SON MAÇ 3-3

        İki ülke A milli takımları arasındaki son maçı 3-3 sona erdi.

        Ay-yıldızlı ekip 3 kez geriye düştüğü mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Almanların golleri Draxler, Neuhaus ve Waldschmidt'ten gelirken, milli takımın gollerini Ozan Tufan, Efecan Karaca ve Kenan Karman attı.

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