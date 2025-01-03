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        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'ya mağlup! - Diğer Haberleri

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'ya mağlup!

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'nda ev sahibi Romanya'ya 35-26 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 20:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:35
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        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'ya mağlup!
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        Romanya’da 3-5 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası’nda katılan A Milli Erkek Hentbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Romanya ile karşı karşıya geldi. Romanya’nın Pitesti şehrindeki Mioveni Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 14-7 Romanya’nın üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda millilerin çabası galibiyet için yeterli olmayınca mücadele Romanya'nın 35-26'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Milliler, Uluslararası Karpat Turnuvası’nda yarın Gürcistan, Pazar günü de Sırbistan ile karşılaşacak.

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