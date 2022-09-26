Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtasal şampiyonaların tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. FIBA AmeriCup 2022 finalinde Brezilya’yı devirerek şampiyon olan Arjantin, üç basamak tırmanarak dördüncülüğe yükseldi. FIBA Asya Kupası final maçında Lübnan’ı yenerek kupayı kazanan Avustralya, puanını artırarak üçüncü sıradaki yerini korudu. FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) finalinde Fransa’yı saf dışı bırakıp 2022 EuroBasket kupasını müzesine götüren İspanya, ikinciliğini sürdürdü. İspanya, ilk defa puan bazında ABD’ye bu kadar yaklaşmış oldu.

Türkiye, Fransa’ya normal süresi 77-77 biten müsabakanın uzatmalar sonucunda 86-87 yenildi. Bu skorla kupaya veda eden Türkiye, FIBA dünya sıralamasında bir basamak düşüş yaşasa da Rusya’nın liste dışında kalması sonrası tekrardan 16. sırada kendine yer buldu.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 şöyle:



1. ABD 760.7 puan

2. İspanya 758.9 puan

3. Avustralya 741.1 puan

4. Arjantin 736.1 puan

5. Fransa 712.9 puan

6. Sırbistan 711.5 puan

7. Slovenya 703.5 puan

8. Litvanya 673.7 puan

9. Yunanistan 670.8 puan

10. İtalya 647.6 puan

11. Almanya 640.6 puan

12. Çekya 597.7 puan

13. Polonya 589.9 puan

14. Brezilya 574.6 puan

15. Kanada 559.3 puan

16. Türkiye 516.3 puan

17. Venezuela 516.3 puan

18. Karadağ 500.6 puan

19. Nijerya 460.1 puan

20. Tunus 447.5 puan