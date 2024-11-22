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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan kadrosu belli oldu! - Basketbol Haberleri

        A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan kadrosu belli oldu!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 eleme grubu üçüncü maçında bu akşam Macaristan'ı konuk edecek. 12 Dev Adam'ın maç kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:49
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        A Milliler'in Macaristan kadrosu belli oldu!
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        FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu üçüncü karşılaşmasında bu akşam Macaristan'ı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı'nda maç kadrosu belli oldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Kerem Kuthan Konan, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca ve Shane Larkin, bu akşamki maçın kadrosunda yer almadı.

        Müsabakanın 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Muhsin Yaşar, Sarper David Mutaf, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan, Yiğitcan Saybir

        A Milli Takım, Macaristan'ı saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

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