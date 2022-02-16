İHA

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Çukurköy köyünde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların en büyük eğlencesi tahta kızak haline geldi.

İHA'nın haberine göre vatandaşlar köy işlerinden arda kalan boş zamanlarını 7’den 70’e tahta kızakla kayarak geçirmeye başladı.

PARKUR YAPTILAR

Kardan özel parkurlar yapan köylüler, evlerin çatılarından kayarak karın tadını doyasıya çıkarttı.

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Eyüp Saymaz kar yağdığına tahta kızağını alarak soluğu karların üzerinde aldı.

ANNESİNİ ORTAK ETTİ

Her kar yağdığında kızakla kayan Saymaz, bu kez 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz’ı da eğlencesine ortak etti. Yaşlı kadın, gençlere taş çıkartırcasına tahta kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.