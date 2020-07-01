Konya’nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 72 yıllık evli 95 yaşındaki İsmet Karaman ve 90 yaşındaki Keziban Karaman, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikâyetleri ile Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, koronavirüs testi pozitif çıkan çift hastaneye yatırıldı. KOAH ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan yaşlı çift, durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

10 günlük yoğun bakım sürecinin ardından 9 gün de normal serviste tedavisi devam eden çift, hastalığı yendi. Son yapılan PCR testi negatif çıkan İsmet ve Keziban Karaman hastaneden taburcu edildi. Yaşlı çift hastane çalışanlarının alkışları arasında evlerine uğurlandı.

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