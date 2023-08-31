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        Haberler Dünya Japonya'da 90 yaşındaki dağcı, tekerlekli sandalyeyle Fuji Dağı'na tırmandı

        Japonya'da 90 yaşındaki dağcı, tekerlekli sandalyeyle Fuji Dağı'na tırmandı

        Kyodo News'in haberine göre, Japonya'da 90 yaşındaki Miura Yuichiro, tekerlekli sandalyeyle Fuji Dağı'na tırmandı. Miura, 2013'te, 80 yaşındayken, Everest Dağı'na tırmanan en yaşlı insan olarak kayıtlara geçmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:04 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:04
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        90 yaşında tekerlekli sandalyeyle Fuji Dağı'na tırmandı
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        Japonya'da 90 yaşındaki Miura Yuichiro, tekerlekli sandalyesinde Fuji Dağı'nın zirvesine ulaştı.

        Kyodo News'in haberine göre, 90 yaşındaki Miura Yuichiro, ailesi ve arkadaşlarından oluşan bir grubun yardımı ile Fuji Dağı'na tırmandı.

        Yürümekte zorlanan Miura, dağcılık için özel tasarlanan tekerlekli sandalyesine bağlı halatlarla zirveye taşındı.

        Miura'nın yerel saatle 07.20 sularında zirveye ulaştığı kaydedildi.

        Miura, 2013'te, 80 yaşındayken, Everest Dağı'na tırmanan en yaşlı insan olarak kayıtlara geçmişti.

        Japonya'nın en yüksek dağı Fuji'nin yüksekliği 3 bin 776 metre.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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        #Fuji Dağ
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