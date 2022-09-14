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90'lı yıllara damgasını vurmuştu! Küçük İbo'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor!

90'lı yılların çocuk yıldızların biri olan Küçük İbo, yıllar içerisindeki değişimiyle gündeme geldi. 12 yaşında çıkardığı albümle ünlenen Halil İbrahim Küçük, şimdilerde 38 yaşında. İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo, Hülya Avşar ile verdiği pozla hafızalara kazınmıştı. Bir dönemin çocuk yıldızı müzik kariyerini sürdürüyor. İşte, Halil İbrahim Küçük nam-ı diğer İbo'nun son hali...

14.09.2022 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Küçük İbo olarak tanınan Halil İbrahim Küçük, yıllar içerisindeki değişimiyle gündeme geldi.

  • İbo Show'da 6 ay şarkılarını seslendiren Küçük İbo, söylediği şarkılarla şöhreti yakaladı.

  • 21 Mart 1984 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen çocuk şarkıcı, 12 yaşında çıkardığı albümle adından söz ettirdi.

  • Tatlıses'in 'veliahtı' olarak gösterilen Küçük İbo, şimdilerde 38 yaşında.

  • Hülya Avşar Show’a katılıp Avşar'ın kucağına oturan Küçük İbo günlerce konuşulmuştu.

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