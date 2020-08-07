Bursa'da, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın birinci katında kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre daha önceden de ablasını ve çocuklarını tehdit eden kardeş Mustafa B. ablası Zübeyde Gülbakan'ın yaşadığı evin kapısına dayandı.
YEĞENİ BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ
İHA'da yer alan habere göre Zübeyde Gülbakan o sırada dışarıda olan çocuklarının geldiğini düşünerek kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz Mustafa B. elindeki bıçakla ablasını farklı yerlerinden bıçaklamaya başladı. O sırada evde bulunan 14 yaşındaki yeğeni balkona çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı.
KOMŞULARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Sesleri duyan komşuları ve sokaktaki esnaf hemen yukarı çıkarak olaya müdahale etti. Şüpheli Mustafa B. yukarı gelen komşuları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zübeyde Gülbakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Mustafa B.'nin emniyetteki ifadesinde, ''Eniştem vefat etmeden önce ticari bir alışverişimiz olmuştu. Daha sonra biz bu sebepten ötürü ablamın oğlu olan yeğenimle kavga etmiştik. Aradan 2 yıl geçti, ablamla görüşmüyorduk. Benim aklıma yeğenimin bana ettiği hakaretler geldi. Ben de konuşmak için ablamın evine gittim. Burada konuşmak istediğim sırada sinirlerime hakim olamadım ve ablamı bıçakladım" dediği öğrenildi. Sonrasında emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa B. adliyeye sevk edildi.
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