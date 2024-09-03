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        Haberler Gündem Güncel 9 yaşında sergi açtı | Son dakika haberleri

        Isparta'da 9 yaşındaki çocuk sergi açtı

        Isparta'da ilkokul 4. sınıf öğrencisi Nurgül Kaya, "Renkli Dünyalar Sergisi" adını verdiği ilk kişisel resim sergisini açtı. Açılışı gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "İnşallah daha da güzel çalışmaların açılışlarında birlikte olmak dileğiyle kendisini tebrik ediyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:51 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:51
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        9 yaşında sergi açtı
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        Isparta'da 4. sınıf öğrencisi Nurgül Kaya (9), "Renkli Dünyalar Sergisi" adını verdiği ilk kişisel resim sergisini açtı.

        Dördüncü sınıf öğrencisi Kaya, resim öğretmeni Hilal Uysal'ın desteğiyle hazırladığı çalışmaları, Ayanoğlu Halı Galerisi'nde ziyarete sundu.

        "Renkli Dünyalar Sergisi"nin açılışını, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gerçekleştirdi.

        Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Nurgül Kaya'nın yaptığı resimlerle kendisini gururlandırdığını ifade etti. Kaya'nın ileride önemli bir ressam olabileceğini aktaran Başdeğirmen, "İnşallah daha da güzel çalışmaların açılışlarında birlikte olmak dileğiyle kendisini tebrik ediyorum" dedi.

        Kaya da sergiyi gezenlere resimleri hakkında bilgi verdi.

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