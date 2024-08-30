Denetimli serbestlik, 4'lü ceza indirimi ve infaz düzenlemesi gibi başlıklarla araştırılan 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketi detayları merak konusu haline getiriyor. Yeni yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanması beklenirken en son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri neler, ceza indirimi ve af var mı? İşte detaylar