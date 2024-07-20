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        Haberler Bilgi Gündem 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, 9. Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ne? 9. Yargı Paketi son durum

        Yeni yargı paketinde son gelişmeler: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak?

        Bir süredir gündemde bulunan yeni yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu kapsamda, 9. Yargı Paketinde son durum araştırılıyor. 9. Yargı Paketi hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini düzenlemeleri içerdiğini vurgulamıştı. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 23:05 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:05
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        • 1

          9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Bu bilgiler kapsamında, milyonların yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini merak konusu haline getirmeyi sürdürüyor. İşte 9. Yargı Paketi son gelişmeler...

        • 2

          9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

          9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

        • 3

          "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

          Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

        • 4

          "KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

          Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

        • 5

          Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

          9. YARGI PAKETİ HANGİ KONULARI KAPSIYOR?

          Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak. Komisyon, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

        • 6

          Teklife göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

          Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

          Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

          Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alacak. Kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.

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