06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde başlatılan çalışma ile 9 milyon yıl öncesine ait izler barındırdığı belirlenen ve Vali Kaldırım tarafından keşfedilen doğa harikası Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının yer tespiti yapılarak tescil işlemlerine başlandı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 6 kişilik ekibin, kors ölçüm aletiyle yaptığı yer tespiti sonucunda, yaklaşık 4,5 kilometrelik uzunluğa sahip Saklıkapı Kanyonu'nun Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyü ile Keban ilçesine bağlı Topkıran köyü, Karaleylek Kanyonu'nun ise Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyü sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.
AA'nın haberine göre kanyonların koruma altına alınıp doğal sit alanı ve tabiat varlığı olarak tescillenebilmesi için hazırlanacak rapor, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na iletilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kaldırım, her iki kanyonun, doğal formasyon nedeniyle çok ilginç bir yer olduğunu belirtti.
Her iki kanyonun keşfedilip turizme kazandırılmasının, sadece bölge için değil Türkiye için de müthiş bir kazanım olduğunu ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:
"Dünyanın en önemli kanyonları arasına girecek bu doğa harikası kanyonların turizme kazandırılması için çalışmalarımızı bir süredir yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Kanyonların tam yer tespitini yaptırarak tescillenmesi için gerekli işlemlere başladık."
Kendine has doğası, karstik oluşumları, mağaraları, sarp kayalıkları, tarihi yerleşim alanları, başta karaleylek olmak üzere farklı kuş popülasyonları ve baraj manzarası ile dikkati çeken Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
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