9 milyon kişinin ölümünden sorumlu!

The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan araştırmada, 2019'da kirlilik kaynaklı hastalıkların yol açtığı ölümler incelendi.
Kirlilik kaynaklı hastalıkların 2019'da 9 milyon ölüme yol açtığı kayda geçerken, Hindistan yaklaşık 2,4 milyon, Çin ise yaklaşık 2,2 milyon ölümle başı çekti.
ABD ise 142 bin 883 kayıpla en fazla kirlilik kaynaklı hastalıklardan ölüm görülen ülkeler arasında 7. sırada yer aldı.
Dünya genelinde 2019'daki kirlilik kaynaklı hastalıklardan ölüm oranı 100 bin kişide 117 olurken ABD'de bu oran 43,6 olarak gerçekleşti.
Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti, 100 bin kişide yaklaşık 300 kirlilik kaynaklı hastalıklardan ölümle ilk sıralarda yer aldı, Brunei, Katar ve İzlanda ise 15 ila 23 ile bu konuda en düşük ölüm oranlarına sahip ülkeler oldu.
2000'de yaklaşık 2,9 milyon, 2015'te de 4,2 milyon kişinin ölümüne yol açan endüstri kaynaklı hava kirliliği, 2019'da ise 4,5 milyon kişinin hayatına mal oldu.
Araştırmada, 2019'da, 1,4 milyon ölüme neden olan su kirliliği, 900 bin ölüme neden olan kurşun kirliliği öne çıktı.
KİRLİLİK, SİGARA VE PASİF İÇİCİLİKLE AYNI SAYIDA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI
Çalışmada ayrıca, kirliliğin dünya çapında sigara ve pasif içicilikle aynı sayıda kişinin ölümüne yol açtığı kaydedildi.
Boston College Küresel Halk Sağlığı Programı ve Küresel Kirlilik Gözlemevi Direktörü Philip Landrigan, 9 milyon kişinin kaybının çok fazla olduğunu ancak kirlilik kaynaklı hastalıklardan ölüm sayılarının azalmadığını belirtti.
Landrigan, ölü sayısının yaklaşık olarak 2015 ile aynı olduğuna ve bu ölümlerin önlenebileceğine işaret ederek "Kolay şeylerden kazanç sağlıyoruz. Endüstriyel hava kirliliği ve kimyasal kirliliğin hala arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kirlilik kaynaklı hastalıklardan ölümlerin dörtte üçüne hava kirliliğinin neden olduğuna dikkati çeken Landrigan, bunun büyük bir kısmına ise "kömürle çalışan elektrik santralleri ve çelik fabrikalarıyla taşıtların yol açtığını vurguladı.
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