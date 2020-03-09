On Numara 9 Mart sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 918. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. On numara bileti alan şans oyunu tutkunları bilet sorgulama işlemi yapıyor. İşte, MPİ 9 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 9 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 04 - 06 - 14 - 19 - 26 - 27 - 31 - 38 - 39 - 45 - 47 - 49 - 50 - 54 - 60 - 65 - 66 - 70 - 73 - 74 - 75 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / FATİH - VAN / İPEKYOLU

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 203.562,55 TL 9 bilen kişi sayısı : 104 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.915,45 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.002 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 203,50 TL 7 bilen kişi sayısı : 20.474 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 28,30 TL 6 bilen kişi sayısı : 127.726 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,80 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 258.301 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

9 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU BİLET SORGULAMA





ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 2 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 2 - 7 - 11 - 12 - 17 - 24 - 30 - 32 - 42 - 51 - 53 - 59 - 55 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 71 - 75 - 77 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AĞRI / DOĞUBAYAZIT - İSTANBUL / SULTANGAZİ - KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 200.424,30 TL 9 bilen kişi sayısı : 114 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.516,25 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.217 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 181,05 TL 7 bilen kişi sayısı : 22.212 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,70 TL 6 bilen kişi sayısı : 135.286 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 248.275 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL