Zengin oyuncu kadrosu, fragmanında yer alan eğlenceli sahneler ve yine fragmanda yer alan, sözlerini Ezel Akay’ın yazıp Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı ile çok konuşulan 9 Kere Leyla, Netflix'te yayınlandı Peki 9 Kere Leyla oyuncuları kimler, konusu ne? İşte 9 Kere Leyla filmi fragmanı...

9 KERE LEYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yerli filmde bir aşk üçgeni mizah unsurlarıyla ele alınıyor. Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar.

9 KERE LEYLA OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in yeni Türk yapımı filmi 9 Kere Leyle filminin oyuncu kadrosunda;

Demet Akbağ - Leyla

Haluk Bilginer - Adem

Elçin Sangu - Nergis

Fırat Tanış - Mahdum

Alican Yücesoy - Haris

Hakan Eke -

Emre Kıvılcım -

İhsan Ceylan -

Hasan Eflatun Akay -

Bertan Çelikkol -

Kerime Obenik -

Bimen Zartar - Dayı

Reşit Berker Enhoş -

Arda Cartı yer almaktadır.