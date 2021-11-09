Milli Piyango 9 Kasım çekiliş sonuçları belli oldu. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. 9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 KASIM 2021

4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

065856

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

548947

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

280822 561755

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

107851 131601 136601 146244 216178 360945 365226 399603 471920 564376

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

049876 129918 206185 230459 262145 438012 452309 539677 562886 589244

2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

092170 312958 335184 336038 349853 469950 474172 507696 554672 583146

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

01034 26756 28295 43736 47960 63762 73489 85966 90311 90990

Son 4 rakamına göre 240 TL ikramiye kazanan numaralar

0033 0310 0627 1927 2006 3342 6585 7247 8477 9372

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

014 039 055 133 347 398 602 626

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

26 45 48 69 79 99

Son 1 rakamına göre 40 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

3 7

4.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

005856 015856 025856 035856 045856 055856 060856 061856 062856 063856

064856 065056 065156 065256 065356 065456 065556 065656 065756 065806

065816 065826 065836 065846 065850 065851 065852 065853 065854 065855

065857 065858 065859 065866 065876 065886 065896 065956 066856 067856

068856 069856 075856 085856 095856 165856 265856 365856 465856 565856

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

9 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.