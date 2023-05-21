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Bir aracın kayıt altına alınmasını sağlayan araç plakaları, her birinin tek olması sebebiyle taşıt kimlik kartları olarak görülürler. Peki, 81 nerenin plakası? Düzce ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

81 Plaka Numarası Hangi İlin?

81 plaka kodu nereye at diye sorulduğunda verilecek cevap Düzce olacaktır. Daha önceleri Bolu’nun bir ilçesi olan Düzce, 9 Aralık 1999 tarihinde alınan bir kararla Bolu’dan ayrılmış ve vilayet statüsü kazanmıştır.

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sistemi ise ilk kez 1962 senesinde kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, 1962 senesinde bir yönetmeliği yürürlüğe koymuş ve buna göre Türkiye’deki tüm vilayetlere birer plaka kodu verilmiştir. Şehirlerin alfabetik sıralamasına göre, 67 vilayete verilen bu il kodları, zaman içinde yeni şehirlerin ortaya çıkmasıyla artmıştır. Günümüzde 81 ile denk gelecek şekilde 81 ayrı plaka il kodu kullanılmaktadır.

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Düzce’nin yüzölçümü 2.574 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılı sayıma göre 405 bin 131’dir. Düzce ilinde trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtları sayısına ise yine 2022 yılında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış olduğu veride rastlamak mümkündür. Bu veriye göre Düzce ilinde yer alan ve 81 plaka kodunu kullanan araçların sayısı 125 bin 999 olduğu görülmektedir. Düzce’de trafiğe kayıt edilmiş olan bu araçlar içinde kamu hizmetinde kullanılan araçlardan, tarımsal faaliyetlerde kullanılan motorlu taşıtlara kadar tüm 81 plakalı araçlar yer almaktadır.

Düzce İlçelerinin Plaka Kodları

Tıpkı Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Düzce’de de ilçelerin kendilerine özgü harf grupları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan il kodlarından sonra gelen harf ya da harf kombinasyonları, bizlere o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu göstermektedir.

Düzce ilinin her ne kadar; Merkez ilçesi, Kaynaşlı ilçesi, Çilimli ilçesi, Gümüşova ilçesi, Akçakoca ilçesi, Yığılca ilçesi, Cumayeri ilçesi ve Gölyaka ilçesi olmak üzere 8 ilçesi olsa da her ilçenin kendi plaka kodları bulunmaktadır. Düzce iline bağlı olan ve Akçakoca ile Gölyaka ilçesi dışında kalan diğer ilçeler, plaka kodu olarak Merkez ilçesi altında yer almaktadır. Düzce merkez, Akçakoca ve Gölyaka ilçesi plaka kodlar ise şu şekildedir:

Düzce Merkez İlçesi Plaka Kodları:

81 AC 001 - 81 AZ 999

81 BA 001 - 81 BZ 999

81 CA 001 - 81 CZ 999

81 DA 001 - 81 DZ 999

81 EA 001 - 81 EZ 999

81 FA 001 - 81 FZ 999

81 HA 001 - 81 HZ 999

81 M 0001 - 81 M 1999

81 T 0001 - 81 T 1999

Akçakoca İlçesi Plaka Kodları:

81 KA 001 - 81 KZ 999

81 M 2000 - 81 M 2999

81 T 2000 - 81 T 2999

Gölyaka İlçesi Plaka Kodları:

81 GA 001 - 81 GZ 999

81 T 3000 - 81 t 3999

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk