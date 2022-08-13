8 yaşındaydı! Babasını bekliyordu! Feci kaza!

Gaziantep'te, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, evinin önünde babasının gelmesini bekleyen 8 yaşındaki Muhammet Bağdat, seyir halinde olan nakliye kamyonetinin altında kaldı.

İHA'da yer alan habere göre kanlar içerisinde yere yığılan küçük Muhammet, ağır yaralanırken olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Muhammet, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Cenazenin çıkarılması sırasında küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evladını kaybeden baba Ahmet Bağdat’ın oğlunun cenazesi çıkarılırken acısını diğer oğluna sarılarak bastırmaya çalışması yürekleri yaktı.

Gözyaşlarına hakim olamayan 6 çocuk babası Bağdat, hüngür hüngür ağlarken babanın acı feryadı herkesi duygulandırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.