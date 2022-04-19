8 yaşındaki kız için seferber oldular!

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal'in bulunması için mahalle halkıyla birlikte tüm ekipler seferber oldu.
Olay, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur, gece 21.30 sıralarında kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi komşulardan yardım istedi. Komşular hem mahalle sakinlerine hem de ekiplere haber verdi.
HALK VE EKİPLER GECE BOYUNCA ARADI
Mahalle sakini yaklaşık 200 kişi ile birlikte jandarma, AFAD, AKUT ve İtfaiye ekipleri, ikisi kokuya duyarlı biri kadavra olmak üzere 3 köpek getirerek arama çalışması başlattı.
Vatandaşlarla tüm ekipler çocuğun evi başta olmak üzere 5 kilometrelik alanda gece boyunca detaylı arama yaptı. Yapılan ilk aramalarda bir sonuç alınamazken, çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.
Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden Zafer Sarıaslan, "Gece saat 21.30 gibi kız çocuğu kaybolmuş. Bütün Çeşmeli'nin gençleri ve halkı olmak üzere 200-250 kişi bölgeyi tamamen taradı. Şu ana kadar hiçbir sonuç alınamadı. Hala Akut, AFAD, jandarma herkes arıyor" dedi.
Nur'un ablası ise, kardeşinin kaybolduğunu ve herkesin aramasına rağmen halen bulunamadığını kaydetti.
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