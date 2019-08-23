8 yaşındaki çocuk, gece yarısı ailesinin arabasını kaçırıp otobanda 140 km hız yaptı

Soest polisi, olayı Facebook hesabından paylaşığı mesajla duyurdu.

Almanya'da sekiz yaşındaki bir çocuk, gece ailesinden kaçırdığı arabayla otobanda saatte 140 kilometre sürat yaptı.

Polis, adı açıklanmayan çocuğu A44 otobanında, Dortmund yolu üzerindeki bir cepte yardım beklerken buldu. Çocuğun arabanın dörtlülerini yakıp aracın arkasına tehlike üçgenini koyduğu belirtiliyor.

Polis, çocuğun bulunduktan sonra "Biraz araba sürmek istedim" dediğini ve sonra da ağlamaya başladığını açıkladı.

Soest polisine göre çocuğun annesi gece 00.25'te çocuklarının VW Golf otomatik arabalarını alarak kaçtığı ihbarında bulundu.

Daha önce trafiğe kapalı alanda araba sürdüğü, çarpışan araba ve go-kart kullandığı belirtilen çocuk 01.15'te bulundu. Çocuk polise hız yaptığı için rahatsızlandığını söyledi.

Polis olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.