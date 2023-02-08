KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.