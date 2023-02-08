Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kamu kurumları bugün tatil mi, kamu çalışanları izinli mi 8 Şubat 2023 Çarşamba? Kamu kurumları açık mı, kapalı mı?

8 Şubat kamu kurumları tatil mi, kamu çalışanları bugün izinli mi?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 8 Şubat itibarıyla İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar ve buzlanma beklendiğini belirtti. İstanbul Valiliği vatandaşları kötü hava koşulları sebebiyle uyardı. Beklenen kar yağışı kamu kurum ve kuruluşları tatil olur mu sorusunu doğurdu. İşte 8 Şubat Çarşamba bugün kamu personelinin çalışma durumu...

Giriş: 08.02.2023 - 02:03 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İstanbul Valiliği 8 Şubat Çarşamba meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamanın ardından kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, "8 Şubat kamu kurumları tatil mi, kamu çalışanları bugün izinli mi, çalışıyor mu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • İSTANBUL'DA KAMU KURUMLARI 8 ŞUBAT (BUGÜN) TATİL Mİ? 

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sağlık çalışanları hariç kamu kurumlarında çalışan Engelli, malul ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (bugün) idari izinli sayılacaktır açıklamasında bulunuldu.

     

  • İSTANBUL HAVA DURUMU

    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

     

  • KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.