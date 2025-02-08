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        Haberler Bilgi Spor 8 Şubat Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        8 Şubat Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 8 Şubat 2025 Cumartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 8 Şubat Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:22
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        • 1

          8 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de bugün Sivasspor- Beşiktaş maçı oynanacak. Öte yandan 1. Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Şubat bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        • 2

          SÜPER LİG

          19:00 Sivasspor- Beşiktaş (beIN Sports 1)

        • 3

          1. LİG

          13:30 Iğdır FK- Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)

          13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurum FK (TRT Spor)

          16:00 Adanaspor- Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)

          16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor)

          19:00 Kocaelispor - Amed SK (TRT Spor)

        • 4

          LA LİGA

          16:00 Celta Vigo - Real Betis

          18:15 Athletic Bilbao - Girona

          20:30 Las Palmas - Villarreal

          23:00 Real Madrid - Atletico Madrid

        • 5

          BUNDESLİGA

          17:30 Hoffenheim - Union Berlin

          17:30 Borussia Dortmund - Stuttgart

          17:30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen

          17:30 Mainz 05 - Augsburg

          17:30 Freiburg - Heidenheim

          20:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

        • 6

          SERİE A

          17:00 Hellas Verona - Atalanta

          20:00 Empoli - Milan

          22:45 Torino - Genoa

        • 7

          LİGUE 1

          19:00 Nice - Lens

          21:00 Lille - Le Havre

          23:05 Saint-Etienne - Rennes

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