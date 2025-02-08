8 Şubat Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 8 Şubat 2025 Cumartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 8 Şubat Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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8 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de bugün Sivasspor- Beşiktaş maçı oynanacak. Öte yandan 1. Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Şubat bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
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SÜPER LİG
19:00 Sivasspor- Beşiktaş (beIN Sports 1)
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1. LİG
13:30 Iğdır FK- Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)
13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurum FK (TRT Spor)
16:00 Adanaspor- Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor)
19:00 Kocaelispor - Amed SK (TRT Spor)
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LA LİGA
16:00 Celta Vigo - Real Betis
18:15 Athletic Bilbao - Girona
20:30 Las Palmas - Villarreal
23:00 Real Madrid - Atletico Madrid
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BUNDESLİGA
17:30 Hoffenheim - Union Berlin
17:30 Borussia Dortmund - Stuttgart
17:30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen
17:30 Mainz 05 - Augsburg
17:30 Freiburg - Heidenheim
20:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
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SERİE A
17:00 Hellas Verona - Atalanta
20:00 Empoli - Milan
22:45 Torino - Genoa
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LİGUE 1
19:00 Nice - Lens
21:00 Lille - Le Havre
23:05 Saint-Etienne - Rennes