Bugün televizyonda neler var sorusu 8 Mayıs Perşembe günü için yanıt arıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, her gün paylaştıkları TV yayın akışı ile seyircileri bilgilendiriyor. Bugün ekrana gelecek dizi, film ve programları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 8 Mayıs 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...