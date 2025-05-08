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        Haberler Bilgi Magazin 8 MAYIS 2025 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 8 Mayıs 2025: Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        8 Mayıs Perşembe günü televizyonda yayınlanacak dizi, film, maç ve program gibi içerikler belli oldu. Hangi kanalda hangi yapımların saat kaçta ekranlara geleceğini merak eden seyirciler, kanalların paylaştığı TV yayın akışı listelerini kontrol etmeye başladı. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 8 Mayıs 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:13
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        • 1

          Bugün televizyonda neler var sorusu 8 Mayıs Perşembe günü için yanıt arıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, her gün paylaştıkları TV yayın akışı ile seyircileri bilgilendiriyor. Bugün ekrana gelecek dizi, film ve programları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 8 Mayıs 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 İnci Taneleri

          00:15 Eşref Rüya

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Siyah Kalp

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Siyah Kalp

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:30 Bahar

          04:45 Deha

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:45 Hangimiz Sevmedik

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:45 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Yeraltı Canavarı"

          22:00 Manchester United-Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

          00:15 Yabancı Sinema "Yeraltı Canavarı"

          02:00 Teşkilat

          04:05 Seksenler

          04:45 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 3391 Kilometre

          22:30 Gece ve Gündüz

          00:40 Sustalı Ceylan

          03:30 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Aile Şerefi

          21:45 Çok Filim Hareketler Bunlar

          23:30 Çok Filim Hareketler Bunlar

          01:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          03:30 Sefirin Kızı

          05:30 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Kızıl Goncalar

          13:30 En Hamarat Benim

          16:45 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Hudutsuz Sevda

          23:30 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

          02:30 Adım Farah

          03:45 Her Yerde Sen

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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