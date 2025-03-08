Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2025: Anneye, eşe, sevgiliye, en güzel, anlamlı 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve görselleri

        Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! 2025: En güzel, anlamlı, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

        Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri araştırılmaya başlandı. Türkiye'de ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlanan bu günün anlam ve önemine özel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları resimli ve yazılı seçeneklerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Bu özel günde kadınların dünya üzerindeki haklarını ve önemini vurgulamaya yönelik derlediğimiz en güzel Kadınlar Günü kutlama mesajı seçeneklerini WhatsApp, X, Facebook, Instagram gibi platformlar üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte, anneye, eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilebilecek en güzel, anlamlı, resimli Kadınlar Günü mesajları, sözleri ve kutlama görselleri 2025…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kadınlar Günü mesajları resimli ve yazılı seçenekleri gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart tarihinde kutlanan bu anlamlı günde kadınların dünya üzerindeki önemi, hakları, sosyal ve ekonomik başarılarına vurgu yapılıyor. Ülkemizde 1921 tarihinden itibaren kutlanmaya başlanan bu günün anlam ve önemine özel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı paylaşımları başladı. Bu özel günde sevgiliye, eşe, anneye, ablaya, arkadaşa 8 Mart Kadınlar Günü kutlama mesajları göndermek isteyenler için en güzel ve anlamlı Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2025 galerisi haberimizde…

        • 2

          8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

          Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

          Dünya üzerinde kadınların başarısına, önemine, haklarına dikkat çekilen Kadinlar Günü'nde binlerce kişi çeşitli mecralar üzerinden bu özel günü kutluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların önemine bir kez daha vurgu yapılıyor.

          İşte sizler için derlediğimiz Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

        • 3

          8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025

          Kim olduğuna ve kim olacağına bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara… 'Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

          8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

          Kadınların azmi, gücü ve fedakarlığı dünyayı güzelleştiren en değerli şeylerden biridir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

          Kadınlar, birbirlerine destek olduğunda mucizeler yaratır. İşte bu yüzden 8 Mart, birlikte olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlatır bize. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!

        • 4

          Kadınlara karşı her türlü şiddetin son bulduğu, insana yaraşır bir şekilde hakkın, adaletin, her alanda eşitliğin sağlandığı umut dolu yarınlara! Şarkımız hiç bitmesin! Kadınlar Günü kutlu olsun...

          İş hayatında kadınların karşılaştığı zorluklar ve engelleri fark etmek, bu engelleri kaldırmak için çaba göstermek önemlidir. Kadınların güçlenmesi, toplumun genel gücünü artırır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

          Kadınlar, hayatın ta kendisidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

          Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

          Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

          Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

        • 5

          EN ANLAMLI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

          Kadınların gücü, sevgisi ve fedakarlığı dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların bu değerli katkılarını kutlama ve onlara teşekkür etme fırsatı sunuyor. Tüm kadınların bu özel gününü kutluyor ve onlara minnettarız.

          Kadınlar, yaşamın renklerini, melodilerini ve anlamlarını taşıyan özel varlıklardır. Kadınlar Günü'nüzü kutlarken, kadınların güçlü seslerini duymak ve onları desteklemek için hep birlikte çalışmalıyız.

          Gücü, sevgisi ve zarafetiyle hayatımıza anlam katan tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sizlere minnettarım!

          Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

        • 6

          Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

          Her zaman sabır, şefkat ve sıcaklığıyla dünyaya anlam katan en değerli varlıksın, Kadınsın! Günün kutlu olsun.

          Kadın, sevgiyle dünyayı değiştiren en güçlü varlıktır. Bugün ve her gün sizin gününüz!

        • 7

          Hayatın her alanında emeği ve sevgisiyle iz bırakan kadınların günü kutlu olsun!

          Geleceği şekillendiren tüm kadınlara teşekkürler! Siz olmadan dünya eksik olurdu.

          Annem, kardeşim, arkadaşım, eşim… Hayatımın en özel kadınlarına, iyi ki varsınız! Bugün sizin gününüz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

        • 8

          Kadın, sadece anne değil, emekçi, öğretmen, lider, bilim insanı, sanatçı ve daha fazlasıdır. Kadınların hayata kattığı güzellikleri kutluyoruz!

          Her gününüzün değerinizin bilindiği, eşitlik ve sevgiyle dolu olduğu bir dünya dileğiyle… Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

          Güçlü, cesur ve ilham veren tüm kadınların günü kutlu olsun!

        • 9

          ANNEYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

          Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

          Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, kadınlar günü kutlu olsun!

          Kadınların tarih boyunca yaşadıkları zorlukları hatırlamak ve gelecekte daha adil bir dünya için birlikte çalışma çağrısı yapmak için önemli bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınların yanındayız ve onların hak ettikleri değeri alması için mücadeleye devam ediyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun!

        • 10

          Kadınlara karşı her türlü şiddetin son bulduğu, insana yaraşır bir şekilde hakkın, adaletin, her alanda eşitliğin sağlandığı umut dolu yarınlara! Şarkımız hiç bitmesin! Kadınlar Günü kutlu olsun...

          8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

          Hayatın her alanında emeği ve sevgisiyle iz bırakan kadınların günü kutlu olsun!

        • 11

          EŞE KADINLAR GÜNÜ MESAJI

          Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki varsın birtanem. Kadınlar günün kutlu olsun.

          Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

        • 12

          Korkusuzca, özgürce ve güvenle adım atabildiğiniz bir dünya olması dileğiyle… Kadınlar Günü kutlu olsun.

          Kadın, sevgiyle dünyayı değiştiren en güçlü varlıktır. Bugün ve her gün sizin gününüz!

          Kadınlar, yaşamın güçlü ve rengarenk dokusunu oluşturan en önemli parçalardır. Kadınlar Günü'nde siz kadınlara teşekkür ediyor ve sonsuz sevgiyle selamlıyorum.

        • 13

          SEVGİLİYE KADINLAR GÜNÜ MESAJI

          Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

          Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu 'Dünya Kadınlar Günü'nde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir.

        • 14

          Hiçbir duygu, hiçbir anı bir kadın olmadan tamamlanamaz. Hayatı yaşanabilir kılan, dünyanın en güzel insanları kadınların günü kutlu olsun.

          Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

        • 15

          ARKADAŞA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

          Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

          Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar günün kutlu olsun.

          Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

        • 16

          KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

          ''Dünyada her şey kadının eseridir.'' - Mustafa Kemal Atatürk

          ''Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.'' - Mustafa Kemal Atatürk

          ''Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!'' - Mustafa Kemal Atatürk

          ''Kadınlar insandır, biz insanoğlu.'' - Neşet Ertaş

          ''Bütün dünya değişse de kadınların gücü değişmez.'' - Maya Angelou

          ''Kadınlar kendilerine biçilen rolleri değil, kendi seçtikleri rolleri oynamalıdır.'' - Simone de Beauvoir

        Ticaret Bakanlığı 988 personel alacak
        Ticaret Bakanlığı 988 personel alacak
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        Habertürk Anasayfa