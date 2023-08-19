8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy' Lübbey hareketlendi

Mahallede 17 yıldır kahvehane işleten Mehmet Güler de köyü tanıtmak için çaba gösterdiklerini, Efeler Yolu ile hareketliliğin arttığını belirterek, "Köyümüzde evlerde restorasyon çalışmaları başladı. Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimiz oluyor, konaklama için de gelenler oluyor. Özellikle cumartesi pazar hareketliyiz" diye konuştu.