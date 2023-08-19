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        Haberler Yaşam 8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy' Lübbey hareketlendi

        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy' Lübbey hareketlendi

        Nif Dağı'ndan başlayan Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Mahallesi'ni dolaşıp Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'nde son bulan Efeler Yolu yürüyüş rotası, hayalet köy olarak da anılan 8 kişinin yaşadığı Lübbey Mahallesi'nin ziyaretçilerini artırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:59
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        • 1

          İzmir'in Ödemiş ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve çeşitli nedenlerle halkının göç etmesi sonucu nüfusu 8'e düşen Lübbey Mahallesi, doğası ve tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. Yürüyüş sporu yapanlar ve fotoğraf tutkunlarının gözde ziyaret noktalarından olan Lübbey, turistik anlamda da gelecek vadediyor.

        • 2

          İzmir'i çevreleyen dağlarda efe/zeybek kültürünün izlerinin bulunduğu 28 köy ve yaylaları birbirine bağlayan yürüyüş yollarının işaretlenmesi ve haritalandırılmasıyla oluşturulan Efeler Yolu kültür rotasının 15 Temmuz'da resmi olarak hizmete açılmasıyla bu rotanın 8. etabında yer alan Lübbey Mahallesi de hareketlilik kazandı.

        • 3

          İzmir, Manisa ve Aydın'dan çok sayıda misafir ağırlayan Lübbey'i son 1 ayda Rusya, Almanya, İngiltere, İsrail gibi ülkelerden gelen konuklar da ziyaret etti. Mahallede açılan butik otel, misafirlerini konaklamalı olarak ağırlamaya başlarken özellikle hafta sonları hayalet sokaklar günübirlik turistlerle canlanıyor.

        • 4

          ESNAF MEMNUN

          Lübbey Mahallesi esnafı Muzaffer Coşut, bölgenin kalkınmasını ve gelişmesini istediklerini söyledi. Coşut, son dönemde mahallelerine dünyanın çeşitli ülkelerinden turistlerin geldiğini ifade ederek, "Bazı ev sahipleri restorasyon çalışması ile evlerine yeni bir görünüm kazandırmaya başladılar. Yenilenen evlerin çoğalmasıyla köydeki o eski yıkık görüntünün yerini daha güzel bir manzaranın alacağına inanıyoruz" dedi.

        • 5

          Mahallede 17 yıldır kahvehane işleten Mehmet Güler de köyü tanıtmak için çaba gösterdiklerini, Efeler Yolu ile hareketliliğin arttığını belirterek, "Köyümüzde evlerde restorasyon çalışmaları başladı. Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimiz oluyor, konaklama için de gelenler oluyor. Özellikle cumartesi pazar hareketliyiz" diye konuştu.

        • 6

          EFE KÜLTÜRÜNÜN ÖNDE GELEN KÖYLERİ BU ROTADA

          Geçmişi antik çağlara uzanan 1000 metre rakımlı Lübbey Yaylası'nda Osmanlı Dönemi'nden kalan evleriyle dikkati çeken köy, Ödemiş'in Bozdağlar'a bakan güney yamaçlarında yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yöresinde rastlanılmayacak özgünlükte bir yerleşim yeri olarak dikkati çeken tarihi köy, taş, kerpiç ve çamur sıva karışımından oluşan evleriyle öne çıkıyor.

        • 7

          Cumhuriyet döneminde de uzun süre kış aylarında 300-400 civarında kişinin ikamet ettiği köy, son yıllarda halkının çoğunun ekonomik ve fiziki şartlar nedeniyle yayladaki Çamyayla Mahallesi'ne taşınmasıyla sadece 8 kişiye ev sahipliği yapıyor.

        • 8

          İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu ile federasyona bağlı kulüplerin desteğiyle oluşturulan 500 kilometrelik çok etaplı Efeler Kültür Yolu ise efe/zeybek kültürü bakımından öne çıkan 28 köy ile yaylaları ve efelerin geçmişte kullandığı saklanma alanlarını kapsıyor.

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