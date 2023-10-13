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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 8 ilde operasyon! Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı

        8 ilde operasyon! Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı

        Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes operasyonları" kapsamında "Bulutlar çetesi" olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 08:49 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:15
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        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.

        KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

        Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama", "Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet" suçlarını işlemek suretiyle;

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        Eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı, örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı, alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz" mesajını verdi.

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