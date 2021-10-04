2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 8. haftada da nefesleri kesti. İşte dün oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



1 EKİM CUMA

20:00 FATİH KARAGÜMRÜK 3-1 BAŞAKŞEHİR FK

20:00 ANTALYASPOR 1-2 ADANA DEMİRSPOR

2 EKİM CUMARTESİ

13:30 KONYASPOR 1-1 ALANYASPOR

16:00 KAYSERİSPOR 1-2 TRABZONSPOR

16:00 GÖZTEPE 0-1 GİRESUNSPOR

19:00 BEŞİKTAŞ 2-1 SİVASSPOR

3 EKİM PAZAR

13:30 YENİ MALATYASPOR 0-2 HATAYSPOR

16:00 GAZİANTEP FK 4-1 ALTAY

16:00 FENERBAHÇE 2-1 KASIMPAŞA

19:00 ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

15 Ekim Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)