Korona vaka sayısı 8 Ağustos verileri henüz açıklanmadı. Güncel veriler akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan Cuma günü 23 bin seviyelerine gerileyen vaka sayılarının dün yeniden 25 binin üzerine çıkması korkuttu. İşte dün açıklanan güncel korona vaka sayıları...
KORONA 8 AĞUSTOS TABLOSU
Korona vaka sayısı 8 Ağustos Pazar günü tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Tablo açıklanır açıklanmaz güncel verileri sizlerle paylaşacağız.
7 AĞUSTOS KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların tedbirlere uyması yönünde uyarılarda bulunuyor. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden her akşam yayınlanıyor.
Buna göre, Türkiye'de 7 Ağustos tarihi itibariyle son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,91 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 601 bin 929'u birinci doz, 28 milyon 498 bin 869'u ikinci doz, 5 milyon 453 bin 334'ü üçüncü doz olmak üzere 75 milyon 554 bin 132'ye yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
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