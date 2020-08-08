İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 8 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.

8 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ağustos günlük koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 813'e yükseldiğini ve bugün bin 185 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 813’e yükseldi. Bugün toplam 56 bin 726 test yapılırken, bin 185 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 238 bin 450 oldu. Bugün iyileşen bin 28 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 221 bin 574’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3, toplam ağır hasta sayısının ise 586 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, “Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı” notuyla paylaştı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 717 bin 754´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 264 bin 609´a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 363 bin 768´ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 32 bin 179 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 804´e ulaştığı bildirildi.