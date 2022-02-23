8,5 milyon liralık döviz çaldılar

İstanbul Zeytinburnu'nda döviz bürosuna gelen şüpheliler silahları doğrulttular, içeridekilerin ellerini bağlayıp, tam 8,5 milyon liralık dövizi gaspettiler.

Show Haber'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine tüyleri diken diken eden olay İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinda yaşandı.

Döviz bürosuna gelen şüpheliler silahları çalışan personele doğrultup, ellerini bağlayarak üst kata çıkardılar. Ardından kasanın yerini söylemelerini istediler.

Zorla kasayı açtıran şüpheliler, servet değerindeki dövizleri çantaya doldurdular. Soyguncular döviz bürosundan tam 600 bin dolar alarak dışarı çıktılar. Geldikleri arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı.

Elleri bağlı bir döviz çalışanı sürünerek telefona ulaşıp, polisi aradı. Emniyete bağlı gasp büro ekipleri başlattıkları çalışmayla 24 saat geçmeden şüpheleri birer birer yakalayıp sorguya aldı.