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        Haberler Gündem Güncel 76 yaşındaki bisikletli kaza kurbanı | Son dakika haberleri

        76 yaşındaki bisikletli kaza kurbanı

        Erzincan'da minibüsün çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:41
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        76 yaşındaki bisikletli kaza kurbanı
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        Erzincan'da L.Ç'nin kullandığı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Kargın beldesindeki kavşakta, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Ç'ye çarptı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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        #Erzincan
        #bisiklet
        #trafik kazası
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