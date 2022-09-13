74.Emmy Ödülleri sahiplerini buldu | 2022 Emmy Ödülü kazananları

Bu sene 74.sü düzenlenen Emmy Ödülleri, yine yıldız geçiti gibiydi. Birçok dalda yapım ve oyuncular birbirleriyle yarıştı ve gecenin sonunda en iyiler, Emmy Ödülünü kazandı. Aralarında birçok iddialı yapımın olduğu Emmy Ödüllerinde kimin kazanacağı merak konusuydu. İşte, 74.Emmy Ödülleri ve kazananları...
74.EMMY ÖDÜLÜ KAZANANLARI
En İyi Drama Dizisi: Succession
Drma Dizisinde En İyi Kadın Başrol Oyuncusu: Zendeya - Euphoria
En İyi Komedi Dizisi: Ted Lasso
Bir Drama Dizisinde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu: Lee Jung-jae - Squid Game
Bir Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julia Garner - Ozark
Bir Komedi Dizisinde En İyi Kadın Başrol Oyuncusu: Jean Smart-Hacks
Bir Komedi Dizisinde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu: Jason Sudeikis-Ted Lasso
Bir Mini Dizi veya TV Filminde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu: Micheal Keaton-Dopesick
Mini Dizi / TV Filmi En İyi Kadın Başrol Oyuncusu: Amandda Seyfrie-The Dropout
Bir Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Sheryl Lee Ralph-Abbott Elementary
Bir Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brett Goldstein-Ted Lasso
Bir Komedi Dizisinde En İyi Senaryo: Quinta Brunson- Pilot
Bir Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen-Succession
Bir Drama Dizisinde En İyi Senaryo: Jesse Armstrong-All the Bells Say
Bir Drama Dizisinde En İyi Yönetmenlik: Hwang Dong-hyuk - Red Light, Green Light
En İyi Televizyon Filmi: Chip ve Dale: Kurtarma Timi
Bir Komedi Dizisinde En İyi Yönetmenlik: M.J. Delaney-Düğün Yok, Bir Cenaze
Mini Dizi / TV Filmi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Murray Bartlett-The White Lotus
Primetime Emmy Award for Outstanding Limited or Anthology Series-The White Lotus
Mini Dizi / TV Filmi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge-The White Lotus
Bir Mini Dizi, TV Filmi veya Drama Özel Programında En İyi Yönetmen: Mike White-The White Lotus
Bir Mini Dizi, TV Filmi veya Özel Drama Programında En İyi Senaryo: The White Lotus-Mike White
En İyi Varyete Programı (Talk Şov): Last Week Tonight with John Oliver
En İyi Realite Şov veya Yarışma Programı: Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls
İçinde Çeşitli Şovlar Barındıran Program Dalında: Bridget Stokes - Save My Edges, I'm a Donor!
Yönetim Özel Ödülü: Geena Davis Institute on Gender in Media
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