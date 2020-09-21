ABD'de 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle izleyicilerin ve ödül adaylarının olmadığı Los Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy Ödül Töreni video konferans şeklinde gerçekleşti. Her yıl kırmızı halı görünümleriyle ilgi gören ödül seremonisi bu yıl yapılmadı.
Gecenin sunucuları Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi.
Jimmy Kimmel ayrıca bir ödülün açıklanacağı zarfı aldıktan sonra mikropları öldürmek için ateşe verdi. Jennifer Aniston ise yangını söndürdü.
Töreni uzaktan izleyen katılımcılar da sıra dışı anlara imza attı. Reese Witherspoon ve Kerry Washington, Emmy sırasında 'yılbaşı partisi' düzenledi. Partinin erken düzenlenmesinin nedeni ise koronavirüs nedeniyle 2021'e erken geçilmek istenmesiydi.
Jason Sudakis, ödülünü alırken yanında hemşire belirdi ve ona koronavirüs testi yaptı. Hemşire sonuçların ise 3 ila 6 hafta arasında çıkacağını söyledi ve sağlık sistemine gönderme yapıldı.
Rachel Brosnahan eşi ile birlikte töreni pijamalarıyla izledi.
Ödül töreninde, En İyi Drama Dizisi ödülüne Succession layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, En İyi Erkek Oyuncu (Drama) ödülünü aldı.
En İyi Komedi Dizisi ödülünü 9 ödüllü Schitt's Creek alırken, Watchmen de En İyi Mini Dizi ödülünün sahibi oldu.
Euphoria'nın yıldızı Zendaya, drama kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kaldıran en genç isim oldu oldu.
2020 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:
En İyi Drama: Succession
En İyi Komedi: Schitt's Creek
En İyi Mini Dizi: Watchmen
En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Jeremy Strong, Succession
En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Zendaya, Euphoria
En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Eugene Levy, Schitt's Creek
En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Catherine O'Hara, Schitt's Creek
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Billy Crudup, The Morning Show
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, Ozark
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Komedi: Dan Levy, Schitt’s Creek
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Komedi: Annie Murphy, Schitt’s Creek
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi: Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi: Uzo Aduba, Mrs. America
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