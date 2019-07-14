Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Habertürk'ün daha önce gündeme getirdiği Osmanlı’nın kuruluş dönemine ait 700 yıllık tarihi Ağaçağıl Camii yeniden gün ışığına çıkarıldı. Habertürk'ün 'definecilerin kurbanı oldu' yönündeki haberi sonrası Anıtlar Yüksek Kurulu’nca, ‘Kültür ve Tabiat Varlığı’ olarak tescillenen caminin restorasyonunun aslına uygun yapılacağı açıklanmıştı. Belediye yetkilileri de çalışmanın ardından caminin turizme açılacağını ifade etmişti. Geçen zaman içerisinde sağlam duvarlarının da yıkılması ardından gerekli çalışmalar başlatıldı ve camii aslına uygun restore edildi.

"TARİHİ CAMİ DEFİNECİLERİN HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİ"

Konu ile ilgili Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Kocaeli Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, "Restorasyonu tamamlanan Tarihi Ağaçağıl Camii Osmanlı'nın ilk dönemlerinde yapılan güzel eserlerden birisi. Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ödeneği sağlanmış olup; Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı projeler doğrultusunda aslına uygun olarak restorasyonunu tamamlanmıştır. Tabii bunda önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve ilçe belediye başkanımız Ünal köken beyin emekleri oldukça fazladır. Sizler aracılığınız ile de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada maalesef 700 yıllık bu ecdat camimizin altında define olduğu söylentisi konuşuluyordu. Bu söylenti nedeniyle camimiz definecilerin hedefi haline gelmişti. Hamdolsun gerekli çalışmalar yapıldı ve camii aslına uygun olarak restore edildi. Bu güzel eserin ilçemize, Kocaeli'mize ve ülkemize kazandırılmış olması ayrı bir gurur kaynağımız olmuştur " dedi.

"BİR KÜLTÜR ABİDESİ DAHA AYAĞA KALDIRILDI"

Ağaçağıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Şentürk ise "Ağaçağıl mahallemizde 700 yıllık mazisi olan tarihi camiimiz önceki dönem belediye başkanımız Ünal köken ve yardımcılarının tarihe ışık tutma arzu ve istekleri ile restorasyonu tamamlanarak topluma kazandırıldı. Yürüme mesafesinde olan ve yaklaşık 10-15 km uzaklıktaki köylerden cuma namazına ve bayram namazlarına gelinen tarihi caminin ibadete açılması mahalle halkım ile tüm çevre köylerim tarafında son derece memnuniyetle karşılandı. Ayrıca açılışını bizzat yapan önceki dönem Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımız sayın İbrahim Karaosmaboğlu'na , tarihi Mekanlar müdürümüz sayın Volkan Şenel beyefendiye de teşekkürlerimizi sunarım. Bir kültür abidesinin ayağa kalkmasından ve kültürümüze kazandırılmasından çok ama çok memnunum. İnşallah eksik olan çevre düzenlemeleri de tamamlanır ve bu mekan turizme açılarak çevremizin tanıtımına ön ayak olur. Bunda da mevcut belediye başkanımız Adnan Turan bey üstüne düşeni yapacaktır. Şu an göreve yeni gelmesine rağmen çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.



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