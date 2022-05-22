Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Marmaray’ın 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete girdiğini anımsatan Karaismailoğlu, projenin hizmete açılmasıyla 76.3 kilometrelik Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya indiğine dikkati çekti. İstanbul’da kenti içi ulaşımı rahatlatan ve nefes aldıran Marmaray’ın Gebze’den Halkalı’ya kesintisiz ulaşım imkanı sağladığını kaydeden Karaismailoğlu, sadece 4 dakikada Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş imkanı sağlandığını vurguladı.
"MARMARAY 28 MİLYON KİLOMETRE YOL KATETTİ"
Açıldığı günden bu yana Marmaray'ın 28 milyon kilometre yol katettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Binlerce araç sahibinin Marmaray'ı tercih etmesiyle binlerce ton zehirli gazın çevreye salınımı engellendi. Ayrıca Marmaray'ı tercih edenler diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladı” dedi.
"GÜNDE 289 SEFER GERÇEKLEŞİYOR"
1 Nisan 2022 tarihinde 648 bin yolcu ile yolcu taşıma rekoru kırıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 2022 yılında günde ortalama 505 bin yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti. Gebze-Halkalı arasında günde 289 sefer gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
“Marmaray’da seferler 06.00-23.00 saatleri arasında yapılıyor. Marmaray’ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine; Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaya bağlantısı bulunuyor. Ayrıca Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı gibi İstanbul’da inşa edilen yeni raylı sistemlerle de entegrasyonu bulunuyor.”
"ANA HAT YÜK TAŞIMACILIĞI DA KESİNTİSİZ HALE GELDİ"
Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığının değil, ana hat ve yük taşımacılığının da kesintisiz hale geldiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, “Yüksek hızlı trenler, Marmaray’dan geçiş yaparak Halkalı’ya kadar ulaşıyor. Gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Orta Koridor’un altın halkasını oluşturan Marmaray ile Çin’den Avrupa’ya kadar olan büyük bir hinterlanttaki yükler kesintisiz bir şekilde taşınıyor. Yük treni geçmeye başladığı 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren toplam bin 828 yük treni Marmaray’dan geçiş yaptı. Büyük çoğunluğu uluslararası yük olan bin 828 trenle 1,5 milyon ton yük Marmaray‘dan geçiş yaparak taşındı” ifadelerini kullandı.
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