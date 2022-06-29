7 yıldır kayıp olan kadın, sevgili kurbanı çıktı!

Kütahya'da, 7 yıl önce kaybolan 2 çocuk annesi Ömür Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çaktı. Özel ekip tarafından gözaltına alınan gönül ilişkisi olduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.
Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde oturan, eşinden boşanmış olan, 2 çocuk annesi Ömür Yıldırım, 2015 yılının ekim ayında, "Hastaneye gidiyorum" diyerek evinden çıktı. Bir daha haber alınmayan Yıldırım, ailesinin başvurusuyla yapılan aramalarda da bulunamadı. Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp olarak aranan Ömür Yıldırım'a ait dosyayı yeniden açtı, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.
SIK SIK KISKANÇLIK NEDENİYLE KAVGA ETMİŞLER
7 yıldır bulunamayan Ömür Yıldırım'ın çevresindeki 45 kişinin yeniden ifadesine başvuruldu, arama trafiği kayıtları (HTS) incelemeye alındı. Araştırmada, Yıldırım'ın en son, gönül ilişkisi olduğu tespit edilen Alaattin Kara ile görüştüğü ortaya çıktı. Ömür Yıldırım´ın kaybolduğu dönemde de sık sık kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri belirlendi.
KARDEŞİNİN EVİNDEN KAZMA VE KÜREK ALMIŞ
Araştırmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kara'nın olaydan önce dağlık alanda gezintiye çıktığını ve kardeşi Sebahattin Kara'nın evinden kazma ve kürek aldığını, 2012 yılında ise Ömür Yıldırım'a yönelik 'tehdit' ile 'şantaj' suçlarından tutuklanarak kısa süre cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Ayrıca Ömür Yıldırım'ın kaybolduğu gün saat 07.39'da ev telefonunun Alaattin Kara tarafından arandığı bilgisine ulaşıldı.
ÇELİŞKİLİ İFADELER SONRASI TUTUKLAMA
Cinayet şüphesiyle operasyon düzenleyen polis ekipleri, Alaattin Kara'nın yanı sıra eşi Sebahat Kara ile erkek kardeşi Sebahattin Kara'yı gözaltına aldı. Alaattin Kara, ifadesinde Ömür Yıldırım ile görüştüğünü ancak kaybolduğu gün görüşmediğini, nerede olduğunu da bilmediğini öne sürdü.
Çelişkili ifadeler veren Alaattin Kara, Sebahat Kara ve Sebahattin Kara, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alaattin Kara 'kasten öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi ve kardeşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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